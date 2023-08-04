Yozgat'ta 31 dereceye ulaşan hava sıcaklığı vatandaşı bunalttı. Sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için havuzların yolunu tutarken yetişkinler ise park, bahçe ve ormanlık alanları tercih etti. Uzmanlar aşırı sıcak havanın beden ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapabileceğini belirtti.

Yozgat'ta sıcak hava bunalttı

YOZGAT - Yozgat'ta 31 dereceye ulaşan hava sıcaklığı vatandaşı bunalttı. Sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için havuzların yolunu tutarken yetişkinler ise park, bahçe ve ormanlık alanları tercih etti.

Yozgat'ta etkisini artıran hava sıcaklığı kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşattı. Kent merkezinde 31 derece ölçülen sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kendilerince çözüm arayışına girdi. Kimi vatandaş çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalışırken kimileri de Yozgat Çamlığı Milli Parkında ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Çocuk ve gençlerde Gençlik ve Spor Bakanlığının yüzme havuzlarında yüzerek serinlemeyi tercih etti. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi. Uzmanlarda aşırı sıcak havanın beden sağlığı yanında ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

"Gün içinde çok sıcak oluyor"

Tekirdağ'dan Yozgat'ta gelen Ahmet Turan Bulut, "Yozgat Çamlığı Milli Parkının serinliğinden faydalanmak için çocuklarla birlikte geldik. Hava sıcak manzara çok güzel. Ben Tekirdağ'dan geldik. Gün içinde çok sıcak oluyor, biz de korunmak için serinlemek için geldik. Sıcaktan korunmak için bol bol su içiyoruz" dedi.

"Serinlemek için havuza giriyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığının yüzme havuzunda serinlemeye çalışan Hasan Pişkin ise, "Hava çok sıcak burada yüzüyoruz, arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Her gün serinlemek için havuza geliyoruz" şeklinde konuştu.

Hasan Hüseyin Akgül de, "Hava sıcak olduğu için burada yüzüyoruz, evimize de yakın olduğu için havuza geliyoruz. Arkadaşlarımızla hep birlikte gelip yüzüyoruz. Hava çok sıcak olduğu için serinliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Hem beden hem ruh sağlığı etkileniyor"

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan da aşırı sıcak havanın beden sağlığı yanında ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyleyerek, "Sıcak ve nemli ortamda kalarak ağır efor sarf eden kişilerde halsizlik, bitkinlik, baygınlık, aşırı terleme, bulantı ve baş ağrısı ile kol ve bacaklarda kramplar görülebilir. Bu gibi durumlarda sıvı ve mineral kaybına bağlı olarak bitkinlik ve şok gelişebilir. Aşırı sıcak ve nemin, ruhsal hastalığı olmayanlarda bile tahammülsüzlük, sinirlilik, uyku bozukluğu ve öfke patlamaları gibi sorunlara yol açabilir. Aşırı sıcak ve nem beden sağlığı yanında ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yapmaktadır. Ayrıca sıcak havalarda kronik rahatsızlıkları bulunan hastalarımızın dışarı çıkmalarını önermiyoruz" diye konuştu.