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Yeni Konya-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Yeni Konya-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Yaşam Haberleri

Demirkapı Tüneli'nin mayıs ayında tamamlanmasıyla ulaşıma açılan Beyşehir-Derebucak-Serik güzergahlı Yeni Konya-Antalya kara yolunda iki gündür yaşanan trafik yoğunluğu bayram tatilinin son gününde de devam ediyor. Konya ve Anadolu'nun diğer kentlerine dönüşe geçen tatilciler, trafik yoğunluğu oluşturdu. Beyşehir girişi trafik yoğunluğunun en çok hissedildiği yer oldu.

Yeni Konya- Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor.

Demirkapı Tüneli'nin mayıs ayında tamamlanmasıyla ulaşıma açılan Beyşehir-Derebucak-Serik güzergahlı Yeni Konya-Antalya kara yolunda iki gündür yaşanan trafik yoğunluğu bayram tatilinin son gününde de devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle Konya ve Anadolu'nun diğer kentlerine dönüşe geçen tatilciler, trafik yoğunluğu oluşturdu.

Trafik yoğunluğunun en çok hissedildiği yer ise Beyşehir girişi oldu. Beyşehir'e girişte çevre yolunu kullanmak yerine şehir merkezini tercih eden sürücüler ilçe merkezinde yoğunluğun daha da artmasına neden oldu.

Konya ve çevre illerden tatil için Beyşehir Gölü kıyılarına günübirlik gelerek Karaburun Plajında tatil yapan ailelerin yer aldığı araçların da eklenmesiyle kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Şehir merkezinde Ali Akkanat ve Köprübaşı caddelerinde araçlar güçlükle ilerledi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Yaşam

Derebucak Antalya Yaşam Haberler

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