Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla belediye tarafından düzenlenen aşure etkinliğinde, kadınlar tarafından hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikte semazen gösterisi de yapıldı.

Yahşihan Belediyesi vatandaşlara aşure ikram etti

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla belediye tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Yahşihan ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla belediye tarafından 4'üncü geleneksel aşure etkinliği düzenlendi. Kadınlar tarafından 30 kazanda hazırlanan aşureler, tabaklar halinde vatandaşlara ikram edildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte, ilk olarak sahne alan semazenler, izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Ardında, Alevi İnanç Birliği Vakfı'na bağlı semah ekibinin gösterisi yapıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 4'üncüsünü düzenledikleri aşure etkinliğinde birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

75 kadının 30 kazanda aşure kaynattığını ifade eden Türkyılmaz, "75 hanımefendi sevgiyle, huzurla, dostlukla geleceğe aşure kaynattılar. Hz. Hüseyin'in ölüm yıl dönümü Muharrem ayını Yahşihan'da hissettirelim dedik. Semazenler döndü, semah ekipleri semah yaptı. Bin 500 Yahşihanlı kadın Muharrem ayı etkinliklerinde buluştu. Bugün 'Hızır' bereketi vardı Yahşihan'da. Huzur vardı, kadın dayanışması vardı, kadın birlikteliği vardı. Ben buradan herkese sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum" dedi.

Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkanı Kılıçarslan Yıldız ise, Kerbela'nın kanayan bir yara olduğunu belirterek, "Bu yaramızı, bütün canlarımızla bütün İslamiyet'i kabul etmiş, Ehlibeyt soyunu benimseyen bütün canlarımızla anıp, yaşatıp anlatıp, yaşayacağız. Burada da sağ olsun Yahşihan Belediye Başkanımız burada kadınlarla program düzenledi. Aşureler pişti, aşurelerin hepsini kadınlar yaptı. Yani halk tarafından yapılan aşure olmuş. Kutluyorum böyle birlik ve beraberliğin içerisinde bizi de davet edip misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aşure etkinliğine Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, MHP İlçe Başkanı Yılmaz Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.