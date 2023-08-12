Vatandaşların 'Arap Tavşanı' ile imtihanı kamerada

ELAZIĞ Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde görüntülendi. İlk defa Arap Tavşanı gören vatandaşların kurduğu diyalog izleyenleri güldürdü.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Hazar Baba Dağında görüldü. İlk defa Arap Tavşanını gören ve bir süre tereddütte kalan vatandaşlar o anları kayda aldı. Tavşanı sevmek isteyen şahısların tavşanı zıplaması ile korkması bir oldu. Şahısların aralarındaki diyalog ise izleyenleri güldürdü.