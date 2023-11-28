Van Gölü'nde dalgalar kartpostallık görüntü oluşturdu
Van'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Van Gölü'nde oluşan dalgalar, kartpostallık görüntü oluşturdu. Edremit ilçesinin kıyı şeridinde rüzgardan dolayı oluşan dalgalar, güzel görüntüler oluşturdu. Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.
Van Gölü'nde dalgalar kartpostallık görüntü oluşturdu
VAN - Van'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Van Gölü'nde oluşan dalgalar, kartpostallık görüntü oluşturdu.
Van'da dün itibariyle etkisini artırarak sürdüren fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Bugün sabah saatlerinde etkisini hafifleten rüzgar, Van Gölü'nde dalgalar oluşturdu. Edremit ilçesinin kıyı şeridinde rüzgardan dolayı oluşan dalgalar, güzel görüntüler oluşturdu. Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.
Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise havanın mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirterek, rüzgarın batı ve güney yönlerinden zaman zaman orta kuvvette esmesini beklediklerini ifade ettiler.