Ulus'ta Köy Yolunda Ayı Görüntülendi

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir köy yolunda otomobil sürücüsünün önüne çıkan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayı, aracın önünde koşarak uzaklaşmaya çalıştı ve daha sonra ormana girip kayboldu.