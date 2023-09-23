Ulus'ta Köy Yolunda Ayı Görüntülendi
Bartın'ın Ulus ilçesinde bir köy yolunda otomobil sürücüsünün önüne çıkan ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayı, aracın önünde koşarak uzaklaşmaya çalıştı ve daha sonra ormana girip kayboldu.
BARTIN'ın Ulus ilçesinde köy yoluna inen ayı, otomobildekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Ulus ilçesi Kumluca beldesi Kirsinler köyünün girişinde otomobil sürücüsünün önüne ayı çıktı. Ayı, aracın önünde koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Araçta bulunanlar da cep telefonlarının kamerasıyla, ormandan yola çıkan ayıyı görüntüledi. Görüntülerde, görüntü çekenlerden birinin, ayıya yoldan çekilmesi için bağırdığı duyuldu. Yaklaşık 50 metre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormana girip, kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam