Üçyol Uğur Mumcu Parkı Yenileniyor

İzmir'in en işlek noktalarından biri olan Üçyol Uğur Mumcu Parkı, Karabağlar Belediyesi tarafından baştan sona yenilenecek. Parkta, Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan büyük bir rölyef de yer alacak. Ayrıca, parka konser ve resmi tören alanı kazandırılacak, çocuk oyun alanları ve modern spor aletleri eklenecek. Proje kapsamında yeşil alan oranı artırılacak ve daha fazla oturma ve dinlenme alanı oluşturulacak. Çalışmaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilmesi hedefleniyor.

İzmir'in en işlek noktalarından biri olan Üçyol Uğur Mumcu Parkı, Karabağlar Belediyesi tarafından baştan sona yenilenecek. Bayram tatilinden hemen sonra başlayacak çalışmalar kapsamında parkta, Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan büyük bir rölyef de yer alacak.

Proje kapsamında ayrıca, yaklaşık 10.000 metrekare büyüklüğündeki parka 2000 metrekarelik konser ve resmi tören alanı kazandırılacak. Çocuk oyun alanları, yetişkinler için modern spor aletleri konulacak. Mevcut amfi tiyatro korunarak daha işlevsel hale getirilecek.

Parka, Cumhuriyetin 100. yılı anısına, Cumhuriyet ve Atatürk temalı büyük bir rölyef yerleştirilecek.Yeşil alan oranı artırılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilmesi hedeflenen çalışmalar tamamlandığında, parkta daha fazla oturma ve dinlenme alanı bulunacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ihale sürecinin tamamlandığını ve çalışmaların bayram tatilinin ardından hemen başlayacağını söyledi. Projeyi, 29 Ekim'e yetiştirmeye gayret edeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bu özel tarihte, İzmirimize anlamlı bir armağan vermek istiyoruz" dedi.