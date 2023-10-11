Trabzon'da motosiklet çocuğa çarptı

Motosikletli sürücü 7 yaşındaki çocuğa böyle çarptı

TRABZON - Trabzon'un Yomra ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün küçük çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yomra ilçesinin Gürsel mahallesi Müze mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken yola çıkan Ömer Ali Öztürk'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Öztürk tedavisinin ardından taburcu edildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazanın gerçekleştiği bölgede hız kesici engellerin olmaması nedeniyle Öztürk ailesi tepki gösterdi.

"Bu yolda 4 kez çocuklara araba çarptı"

Hız kesici engelin olmadığı yolda 4. kez bir çocuğa aracın çarptığını belirten Ömer Ali Öztürk'ün annesi Zeynep Öztürk, "Biz bu yol için daha önceden hız kesici engeller talebinde bulunmuştuk. Bu yolda 4 kez çocuklara araba çarptı. Burada bir canın gitmesi mi lazım. Bizi dikkate almalarını istiyoruz. Gereken her yere müracaat ettik. Kimse bizimle ilgilenmedi. Bir can kaybının yaşanmaması için yetkililerden hız kesici engel yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.