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Tekirdağ'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ'da etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde trafik aksadı. Vatandaşlar bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı. Çerkezköy, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde de su baskınları yaşandı. Yarın sabaha kadar aralıklarla yağışın devam etmesi bekleniyor.