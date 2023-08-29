Tekirdağ'da Bağ Bozumu Şenliği Düzenlendi

TEKİRDAĞ'da, düzenlenen 'Bağ Bozumu Şenliği'nde Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün bağlarında üzüm toplandı.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ortaklaşan düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği, Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün etkinlik alanında gerçekleştirildi. Şenliğe, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Milletveki İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ile vatandaşlar katıldı.

'ÜZÜMÜN ÜLKE EKONOMİSİNE CİDDİ KATKISI VAR'

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, bağcılar olarak üzümü dünyanın en değerli meyvelerinden biri olarak tanımladıklarını söyledi. Üzümün ülke ekonomisine ciddi katkısı olduğunu belirten Kiracı, 'Üzümün, ülkemiz için, Tekirdağ'ımız için çok değerli bir ürün olduğunu söylemem gerekiyor. Diğer taraftan Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü de 1930 yılında Ulu Önderimiz tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulmuş bir kurum. 100 yıla yakın bir kurumda çalışmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu anlamda biz 100 yıla yakın bir süredir ar-ge yapıyoruz. Üretim faaliyetlerimiz var, başta fidan üretim faaliyetleri. Bir de bağcılık ile ilgili teknolojiler ile ilgili eğitim faaliyetlerini de yürütüyoruz. Çok geniş kapsamlı bir çalışma alanımızın olduğunu söylemem gerekiyor. Bağcılıkta ata sözümüz var, 'bakarsan bağ olur' diye. Bu hakikaten bağdan esinlenerek bağcılıkta olan iş gücünün yoğunluğundan esinlenerek söylenmiş bir atasözü. Bu anlamda bağcılık tarımsal faaliyetler içerisinde çok önemli bir yeri olduğunu söylemeliyim? dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ'da bağcılığın buğday ve ayçiçeğinin ardından 3'üncü sırada geldiğini söyledi. Uzunlar, 'Üzüm, bizim bu yöremizde çok iyi yetişen bir meyve. Zaman içerisinde çok fazla tarımı yapılan bir meyveydi son zamanlarda biraz azalsa da yeniden 3'üncü sırayı almaktadır. Burada Bağcılık Araştırma Enstitü'müz bizim gerçekten çok uzun yıllardan beri faaliyet gösteren açık hava müzesidir??şeklinde konuştu.

'TEKİRDAĞ TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR'

Süleymanpaşa Kaymakamı Murat Güler, bugünün farkındalık günü olmasını dilediğini ifade ederek, 'Yavaş yavaş bu alandan çekilen çiftçilerimizin yeniden bu alana geri dönmesi için bir cazibe merkezi oluşturma amacıyla bir etkinlik olmasını temenni ediyorum. Tabi ki Tekirdağ'ın tarihinde bağcılık önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda, işte Kumbağ dediğimiz beldemizin bir tarafında sahil diğer tarafında bağcılık varken bugün maalesef bağcılık bitmiş, sadece kumu kalmış. Hatta kumda gitmiş üzerine koca koca beton yapılarla dolmuş bir hale gelmiş. İnşallah bu güzel mekan, Tekirdağ Bağcılık Enstitü'müz bunun önderliğinde yapılan güzel çalışmalar, Tekirdağ'ımız için, ülkemiz için güzel hayırlı sonuçlar doğurur' dedi.

Konuşmaların ardından, Süleymanpaşa Halk Dansları topluluğu tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Bağ bozumu duasının edilmesinin ardından vatandaşlar ve protokol üyeleri bağlarda üzüm topladı. (DHA)