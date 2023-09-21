Taşköprü'de çıkan yangında 3 ev ve 1 ahır tamamen yandı

KASATAMONU'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında, 3 ev ve 1 ahır tamamen yandı, 1 ev de zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KASATAMONU'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında, 3 ev ve 1 ahır tamamen yandı, 1 ev de zarar gördü.

İlçeye bağlı Bey köyünde, Mahmut Pala'ya ait ahşap evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın de etkisiyle alevler, Cemali Demir ve Veysel Aydoğmuş'un evlerine sıçradı. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlçede konuşlu yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında 3 ev ve 1 ahır tamamen yanarken, 1 ev de zarar gördü.

Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, köye gelerek yetkililerden bilgi aldı, evi sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.