Soma'da balık tutarken kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı
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Manisa'nın Soma ilçesinde balık tutarken kayalıklardan düşen ve ayağı kırılan Hüseyin Taşkıran, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
MANİSA'nın Soma ilçesinde balık tuttuğu sırada kayalıklardan düştüğü baraj kıyısında ayağı kırılan Hüseyin Taşkıran (40), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Soma ilçesi Sevişler Barajında meydana geldi. Hüseyin Taşkıran, yamaçta balık tuttuğu sırada, ayağı kayarak kayalıklara düştü. Ayağı kırılan Taşkıran, itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı. Balıkçı teknesiyle yaralıya ulaşan ekipler, bulunduğu yerden kurtararak karaya ulaştırdı. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen Taşkıran'ın ilk müdahalesi yapıldı. Ayağının kırıldığı tespit edilen Taşkıran ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.(DHA)