Siverek'te kaza: 5 kişi yaralandı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Zeki Nas'ın (43) kullandığı 01 VM 115 plakalı hafif ticari araç, Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 11. kilometresinde, Hacı Güzey (32) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam