Sinop Türkeli'de Kaymakam ve Hakim için Veda Programı Düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Erzurum'a atanan Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz ve hakim eşi için veda programı düzenlendi. Yaklaşık 3 yıldır ilçede görev yapan Yılmaz çifti için ilçedeki sosyal tesislerde düzenlenen programa protokol üyeleri, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

SİNOP (İHA) – Sinop'un Türkeli ilçesinde, Erzurum'a atanan Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz ve hakim eşi için veda programı düzenlendi.

Yaklaşık 3 yıldır ilçede görev yapan ve son kararname ile Erzurum'un Horasan ilçesine atanan İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve eşi hakim Aslı Ecem Yılmaz için ilçedeki sosyal tesislerde veda programı düzenlendi. Programa çevre ilçelerden protokol üyelerinin yanı sıra, ilçedeki kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve iş adamı katıldı.

Programda Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz ve hakim Aslı Ecem Yılmaz birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Veysel Şahin, yapmış oldukları hizmetler nedeniyle Kaymakam Yılmaz ve eşine hediye takdim ederek, "Kaymakamımız Mesut Ozan Yılmaz ve eşi ilçe hakimi Aslı Ecem Yılmaz'a ilçemize yapmış oldukları hizmetler için ilçem ve şahsım adına teşekkür eder, yeni görev yerlerinde başarılar dilerim" dedi. - SİNOP