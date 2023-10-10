Silopi'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, bir evin alt katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 2 katlı evin alt katındaki bir odada çıkan yangın, diğer odalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Ofis Mahallesi 26'ncı Cadde üzerindeki Mahmut Ökten'e ait iki katlı evin alt katında çıktı. Yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın, diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)