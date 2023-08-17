Silopi'de bin 500 kişiye aşure ikram edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Aile Destek Merkezi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla bin 500 vatandaşa aşure ikram edildi. Aşure, Sanat Sokağı'nda kurulan stantta dağıtıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Aile Destek Merkezince Muharrem Ayı dolayısıyla bin 500 vatandaşa aşure ikram edildi.

Silopi Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM-1) Muharrem Ayı'nın son gününde ilçenin en işlek noktası sanat sokağında aşure ikram etti.

Hazırlanan bin 500 kişilik aşure, Sanat Sokağı'nda kurulan stant ile vatandaşlara dağıtıldı. Ardından esnafa da ikram edildi.

ADEM-1 Müdürü Aylin Ökten, Kaymakamlık riyasetinde Muharrem Ayı dolayısıyla esnafa ve vatandaşa aşure ikram ettiklerini belirterek, "Muharrem Ayını hakkıyla istifade edenlerden olmak üzere tüm İslam alemine ve ülkemize hayırlara vesile olmasını dilerim. Desteklerinden ötürü Kaymakamımız Cihat Koç ile Silopi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürümüz Mesut Tatar'a teşekkür ediyoruz." dedi. - ŞIRNAK