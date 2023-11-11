Samsun'da yaya geçidinde kaza: 1 kişi yaralandı

Samsun'da yaya geçidinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.45'te Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Meydanı Kavşağı yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayaların geçmesi nedeniyle duran 55 RA 833 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen 34 EYK 547 plakalı otomobil çarptı. Bu sırada Türkmen C. isimli yaya da hafif ticari araca çarparak yere düştü ve kafasını asfalta çarptı. Kazada yaralanan yaya, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN