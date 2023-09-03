Samsun'da Sağanak Yağış Evleri ve İş Yerlerini Sular Altında Bıraktı

Samsun'da gece yarısından itibaren etkili olan sağanak yağış, birçok ev ve iş yerini sular altında bıraktı. Bazı yollarda göçükler meydana gelirken araçlar sular altında kaldı.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'da gece yarısından itibaren etkili olan sağanak yağış, birçok ev ve iş yerini sular altında bıraktı. Bazı yollarda göçükler meydana gelirken araçlar sular altında kaldı.

Samsun'da bugün sağanak yağışın etkili olması nedeniyle bir çok ev ve iş yerini su bastı, arabalar sular altında kaldı. Geçen aylarda yağan yağmurda iş yeri hasar gören ve lağım giderinin onarılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SASKİ'ye defalarca kez müracaat ettiğini ancak hiçbir sonuç alamadığını söyleyen Mehmet Koç, bugün etkili olan yağışta aynı şeyleri yaşadığını belirtti. Koç, şöyle konuştu:

"MİLLETE BU EZİYETİ YAŞATMAYIN"

"Bakın yağmur borusundan damla su geçmiyor. Ama benim bahçemden hala daha su geliyor. Bunu nasıl anlatacaksınız. İşiniz gücünüz, dilekçeleri, verdiğimiz dilekçeleri iptal etmek, ama artık biz şunu hissetmeye başladık: Bu dilekçeler kişiye göre yapılıyor. Daha önce ben Mustafa Demir'in bir önceki seçimde rakibiydim. DSP'den büyükşehir belediye başkan adayı idim. Sırf bizim adımızı gördüğü için buraya adam yollamıyor. Yapamıyorsan bu işe neden geçtin? Basit bir iş, buradan giden ana boruyu açamayacaksan belediye koltuğunda oturmayın kardeşim. Oturmayın bu millete bu eziyeti yaşatmayın. Sanayi ayrı bir şekilde, Samsun'un diğer caddeleri ayrı bir şekilde bu nasıl bir kanalizasyondur? Bu nasıl bir iştir?"