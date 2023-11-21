Samsun'da Artan Yemekler Mamaya Dönüştürülüyor

Samsun'da kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerden Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanan artan yemekler can dosyalarının beslenmesi için mamaya dönüştürülüyor. Yapılan bu çalışmaya katkıda bulunan kurum, kuruluş ve özel işletmelerin temsilcilerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından 'teşekkür belgesi' verildi.

Hastane, restoran, kurum yemekhaneleri, pastaneler gibi mekanlarda oluşan artan yemekleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 11 ayrı noktadan topladığı artıklar besinleri Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisindeki Mama Üretim Tesisinde işlemden geçiriyor. İşlem öncesinde toplanan bu yemekler belirli zaman aralıklarında gıda laboratuvarlarında kontrolden de geçirilerek sokak hayvanları için gerekli besin ögelerini taşıyıp taşımadığına bakılıyor. Ayda ortalama 18 bin kilogram artık besin işlenerek mamaya dönüştürülürken ardından merkezde bulunan köpek ve kedilere veriliyor. Böylece hem artan yemekler değerlendiriliyor hem de hayvanların yiyecek ihtiyacı karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesinin uygulamasına destek vererek tesislerdeki artan besin maddelerini teslim eden kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin temsilcilerini Başkan Mustafa Demir makamında ağırladı. Başkan Demir, verdikleri destek nedeniyle kurum ve özel işletme temsilcilerine 'teşekkür belgesi' takdim etti.

Can dostlar için yapılan çalışmanın önemine dikkat çeken Başkan Demir, "Yaptığımız bu çalışmaya kurumlarımız ve özel işletmelerimizin verdiği destek ile hem sıfır atık projesine katkı sunup israfı önlerken hem de can dostlarımıza kendi ürettiğimiz mamaları vermiş oluyoruz. Çalışmaya destek veren tüm kurum, kuruluş ve özel işletmelerimize tekrar teşekkür ediyorum. Atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve malzeme geri dönüşüm stratejileri hakkında ve Avrupa Birliği ve üye devletlerin bu konu ile ilgili politikaları hakkında farkındalık oluşturmak için 2023 Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında dünya genelinde 18-26 Kasım 2023 tarihlerinde etkinlikleri düzenlemektedir. Böyle önemli bir haftada bizde bu konu ile ilgili bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi. - SAMSUN