Sakarya'da Ulaşım Devrimi: Raylı Sistem İçin İmzalar Atıldı

Sakarya'da ulaşımda devrim niteliğinde bir adım atıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı arasında 'Kampüs-Çarşı Hattı' için raylı sistem projesi protokolü imzalandı. İlk hat, Gar Meydanı, Çark Caddesi, Medeniyet Bulvarı'ndan geçerek şehrin kalbinde ulaşıma yepyeni bir alternatif olacak. İmzayı atan Başkan Ekrem Yüce, "Devrim niteliğinde bir adımla şehrimizi ulaşımda muasır seviyelere taşıyacağız. Bu başarı, yıllar süren emeklerimizin sonucudur. Sakarya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Sakarya'ya ulaşımda devrimi yaşatacak raylı sistem projesinde "Kampüs-Çarşı Hattı" etabı için Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Gar Meydanı, Çark Caddesi, Medeniyet Bulvarı'nı kapsayan ilk hat, şehrin kalbinde ulaşıma yepyeni bir alternatif olacak. İmzayı atan Başkan Ekrem Yüce, "Devrim niteliğinde bir adımla şehrimizi ulaşımda muasır seviyelere taşıyacağız. Bu başarı, yıllar süren emeklerimizin sonucudur. Sakarya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları uzun süredir devam eden ve Başkan Ekrem Yüce öncülüğünde büyük bir hassasiyetle hazırlanan raylı sistem projesinde sevindiren bir sürece ulaştı.

İmzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Ulaştırma Bakanı Albdülkadir Uraloğlu'nun incelemesi sonrası yatırım programına alınarak Resmî Gazete'de yayımlanan projenin "Kampüs-Çarşı" etabı için yapım protokolü imzalandı.

Başkan Yüce, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı ve Yatırımlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ü meclis toplantısı sonrası makamında ağırladı. Sakarya'ya ulaşımda devrim yaşatacak olan projenin ilk etabını kapsayan protokol Başkan Yüce ve Genel Müdür Eyigün tarafından imzalandı. Bu aşamayla birlikte projenin yapımıyla çalışmalar fiilen başlamış oldu.

3 raylı sistem, 1 metrobüs ve diğer hatlar için proje

Projenin başlangıç, gelişme ve sonuç sürecini anlatan Yüce, "4,5 yılda şehrimizin çehresini değiştirecek işlerin tohumlarını toprağa serptik. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle resmî gazetede yayınlanan karar; şehrimizin ulaşımında tarihi bir dönüm noktasıdır. 2013 yılında yapılan Ulaşım Ana Planı'nda, raylı sistemlerin mevcut verilere göre inşa edilebilirliği öngörülmemişti. Biz projemizin güncellenmesi ve uygunluğunun sağlanması için titizlikle çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalar içerisinde; 3 adet raylı sistem hattı, 1 adet metrobüs hattı ve bu sistemleri besleyen ve destekleyen lastik tekerlekli toplu taşıma hatlarına odaklandık." dedi.

"Sakarya ulaşımını muasır seviyeye taşıyacak"

Sakarya ulaşımının raylı sistem projesiyle devrim yaşayarak muasır seviyelere ulaşacağını belirterek, "2022 yılı itibariyle tamamlanan Sakarya Ulaşım Ana Planı güncellemesi sonucunda raylı ve metrobüs sistem hatları kısa, orta ve uzun vade olacak şekilde yapım yıllarına göre sınıflandırdık, bakanlık onaylandı.Şehrimizin ulaşım altyapısında gerçek bir devrim niteliğinde bir adım olan raylı sistem sayesinde şehrimizin ulaşımını muasır seviyelere taşıyacağız. Bu başarı, yıllardır süren emeklerimizin ve stratejik planlamamızın bir sonucudur. Bunun gündeme alınması ve gerçekleşmesi için çok çalıştık ve hamdolsun ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu projemize de adımızı yazdırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da ilk hattın detayları

Kampüs-Çarşı hattının duraklarını tek tek açıklayan Yüce, detayları şöyle anlattı: "Bugün imzalanacak protokol kapsamında olup ilgili hat şehrimizin merkezi olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanından (Gar Meydanı) başlayarak şehrin ana güzergâhlarından; Kudüs Caddesi, Çark Caddesi, Medeniyet Bulvarı ve Üniversite Caddesi'nden geçerek SAÜ ile SUBÜ kampüs bölgesine ulaşacak. Bakanlar kurulu kararıyla, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımız arasında yapılan bu protokol kapsamında; Gar Meydanı- Kampüs Raylı Sistem Hattı'nın projelendirilmesi, sonrası yapım işlerinin gerçekleştirilmesi ve araç alımının gerçekleştirilmesi işlemleri, bakanlık imzaları sonrası devredilmiş olacaktır"

"Önce inşaatı, sonra araç alımını yapacağız"

Genel Müdür Eyigün ise, "Bakanımızın selamları var. Ben özelde sayın başkanımızın özgüvenli bir iradeyle 2020'den beri çalıştığını görüyorum ve nihayet son aşamaya geldik. Sakarya'da kısa vadede olacak, ihtiyaç olan bir işti bu. Şehirler büyüyor ve gelişiyor. Başkanımızın bizimle iyi bir koordinasyonu oldu ve bu iş birliğiyle raylı sistemi bu şehre kuruyoruz.Projeyi ivedilikle yürüteceğiz. Önce yapım inşaatı daha sonra ise araç alımı yapacağız. Yüzlerce yıllık bir eser Sakarya'ya hayırlı olsun" dedi.

Şehrin kalbinde 9 farklı durak

Kampüs-Çarşı Hattı güzergahı şehrin kalbindeki Çark Caddesi, Medeniyet Bulvarı gibi 9 ana arterden geçiyor SAÜ'de son buluyor. Adapazarı ve Serdivan arasındaki ulaşım altyapısına güç katacak raylı sistem toplam 9 kilometre olarak planlandı. Yolcular, raylı sisteme kent merkezinden üniversite bölgesine kadar 9 farklı durakta binip, inebilecek ve bu proje özellikle merkez ilçelerdeki araç trafiğini de büyü ölçüde rahatlatacak.

Yüce'nin hedefinde 3 etap daha

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ayrıca Atatürk Bulvarı-Sakarya Park (Erenler), Yeni Sakarya Stadı-Arifiye Otobüs Terminali raylı sistem hattı ve Adapazarı'ndan Yenikent Bölgesi'ne metrobüs hattı yapımıyla ilgili diğer 3 etabın da ilerleyen süreçte Sakarya ulaşımına kazandırılması hedefleniyor.

Emek verenlere teşekkür

Başkan Yüce, protokol sonunda emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül'e, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Atabek, Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya'ya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'e, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş'a, Büyükşehir bürokratlarına,STK genel başkanlarına, Sakarya basınının yöneticilerine teşekkür ederek, "Başlamış iş, bitmiş demektir" vurgusu yaptı.

Protokol kapsamında Ulaşım Bakanlığı ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi projenin yapımı için fizibilite sürecine başlayacak.