Romanya'dan gelen öğrenciler Manavgat'ta çöp temizliği yaptı

Romanya'dan Erasmus+ projesi kapsamında Manavgat'a gelen bir grup öğrenci, sahillerde çöp temizliği yaptı. Öğrenciler, staj süresince doğa ve çevre korunması hakkında eğitim aldı ve çevrelerini temiz tutmanın önemini vurguladı.

ROMANYA'dan Erasmus+ projesi kapsamında Manavgat'a gelen bir grup öğrenci, sahillerde çöp temizliği yaptı.

Erasmus+ projesi kapsamında Romanya'nın Flamanzi kentinde bulunan Nicolae Balcescu Teknik Lisesi Doğa Koruma Grubu öğrencileri, staj yapmak üzere Manavgat'a geldi. Manavgat'ta Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) iş birliğinde 3 haftalık staja katılan öğrenciler, staj süresince hem yaban hayatı hem de deniz kaplumbağaları hakkında bilgi aldı. Staj kapsamında Manavgat'ın sahillerinde çöp toplayan öğrenciler, stajda hem çalıştıklarını hem de güzel bir ortamda tatil yapma imkanı bulduklarını söyledi.

Romanya'dan gelen öğrencilerin gözetmeni İngilizce öğretmeni Bruma Dorin, Doğa Koruma Grubu olarak 15 öğrenci ile DEKAFOK iş birliğinde staja katıldıklarını belirterek, "Staj süresince doğa ve çevre korunması hakkında eğitim aldılar, carettalar hakkında bilgi edinerek doğal yaşam alanlarının korunması uygulamalı olarak öğrendiler" dedi.

Staja katılan öğrencilerden Lavric Diana, Türkiye'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Doğayı korumak için çalışıyoruz, aynı zamanda çevremizi temiz tutmak için çalışıyoruz. Umarım bu yaptıklarımız diğer insanlara, bizi izleyen insanlara örnek olur, umarım gelecek nesiller için güzel bir gelecek bırakırız" diye konuştu.

Diğer bir öğrenci Guraliuc Sebastian da "Doğayı korumak geleceğimizi korumaktır. İnsanlık olarak güzel bir gelecek için hep birlikte bugünden çevremizi korumamız gerekli" dedi.

Romanyalı öğrencilerin sahil temizliği sırasında denize giren yerli ve yabacı turistler de ellerindeki çöpleri çöp poşetlerine atarak öğrencilere yardımcı oldu. (DHA)