Rize Kaçkar Dağları'nda Yaralanan Dağcı Kurtarıldı

Rize Kaçkar Dağları'nda yürüyüş yaparken düşerek yaralanan dağcı Tolga Türkanık, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Türkanık, çenesinde ve ayağında kırıklar olduğunu bildirerek yardım talebinde bulunmuştu. Ekiplerin müdahalesiyle Türkanık buluşma noktasında teslim alındı ve tedavi altına alındı.