Rize'de şiddetli fırtına ahşap evi kullanılamaz hale getirdi

Rize merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde şiddetli fırtınanın zarar verdiği ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Şiddetli fırtına etkisi altına aldığı Doğu Karadeniz bölgesini olumsuz etkiledi. Rize'de bir çok bölgede fırına nedeniyle ağaçlar yıkıldı, çatılar uçtu, otomobiller yüksekten düşen cisimler nedeniyle zarar gördü. Merkeze bağlı Muradiye Beldesi Yeşildere Mahallesi Küçükdere Caddesi'nde bulunan Osman Kazdal'a ait ahşap ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Rüzgar nedeniyle ilk önce çatısı uçan evin daha sonra ise ahşap duvarları koptu. Üzeri tamamen açılan evin içerisindeki eşyalarda tümüyle zarar gördü. Tamamen kullanılamaz hale gelen evde Çevre ve Şehircilik Rize İl Müdürlüğü ve AFAD Rize İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme ve hasar tespit çalışması başlatıldı. - RİZE