Rize'de Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde odun toplamak için sahile giden Zeynep Bekar'ın kaybolması üzerine yapılan arama çalışmaları 3. gününde de devam ediyor. Sahil güvenlik, polis ve AFAD ekipleri karadan, havadan ve denizden arama yapıyor.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar'ı (52) arama çalışmaları 3'üncü günde de karadan, havadan ve denizden sürüyor.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, önceki gün öğle saatlerinde odun toplamak için geldiği sahil kenarında kayboldu. Akşam evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekipleri, Bekar'ın sahile inmiş olabileceği ihtimaliyle, önceki gece bölgede çalışma başlattı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalar, dün sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı. Sahilde yapılan aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizmenin teki bulundu. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, dalgalar nedeniyle denizde arama yapamadı. Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter bölgeye sevk edilerek arama çalışmalarına destek verdi.

Bekar'ı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil boyunca karadan, havadan ve denizden çalışmalarını sürdüren ekipler, kıyıdan gözlemle yaparken, Sahil Güvenlik'e ait bot da denizden çalışmalara destek verildi.

'EŞİMİ DENİZ ALDI'

Dalgalara kapılıp kaybolan eşinden gelecek haberi bekleyen Davut Bekar, 'Odunlar sahile vurduğu zaman herkes gider toplardı. Bizim ihtiyacımız yoktu ama hanım gitmiş. Çalı dediğimiz ince odun toplarken eşimi deniz aldı. Allah'tan umut kesilmez. AFAD ekipleri çalışıyor, bekliyoruz' diye konuştu. (DHA)

Görünt Dökümü

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-SAhil Güvenlik ekiplerinin deniz üstü araması

AFAD ekiplerinin kıyı aramaları

-Kayıp kadının eşi Davut Bekar açıklamaları

HABER-KAMERA Mehmet Can PEÇEARDEŞEN (Rize),(DHA)