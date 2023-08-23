Ordu'da çıkan yangında 69 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir dairede çıkan yangında 69 yaşındaki Zekai Emiroğlu hayatını kaybetti. Yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir dairede çıkan yangında 69 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Yeşilay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3 katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede evde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Zekai Emiroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Hayatını kaybeden Emiroğlu'nun cenazesi ise Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - ORDU