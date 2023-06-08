Tunceli'de anne yaban keçinin kayadan düşüp ölmesi üzerine öksüz kalan iki yavruya başka bir yerde süt annesi bulundu.

Öksüz kalan yavru yaban keçileri süt anneye emanet

ANKARA - Tunceli'de anne yaban keçinin kayadan düşüp ölmesi üzerine öksüz kalan iki yavruya başka bir yerde süt annesi bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Tunceli Munzur Dağları Milli Park alanında kayadan düşmüş halde bulunan anne yaban keçisi DKMP ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerce yaban keçisinin düştüğü mevkide iki yavrusu bulunduğunu tespit etti. Koruma altına alınan yavru yaban keçiler, biberonla beslenmeyi reddetmesi üzerine Ovacık ilçesine nakledilerek süt annesi bulundu.

Süt anne, yavruları şefkatle sahiplenip besledi, hayata tutunmalarını sağladı.

Sağlık durumları gayet iyi olan yavru yaban keçiler, yaşamlarını devam ettirebilecek erginliğe ulaştıktan sonra bulundukları bölgede tekrar doğaya salınacak.