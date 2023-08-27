Nazilli'de Sağanak Yağmur Yolları Göle Çevirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yolları göle çevirdi ve trafiği olumsuz etkiledi. Bazı ev ve işyerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Alt geçitler trafiğe kapatıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kısa sürede yolları göle çevirdi. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı alt geçitler ise kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Nazilli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yolları göle çevirdi, trafiği olumsuz yönde etkiledi. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Seyir halindeki çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. İlçede bulunan Alparslan Türkeş Bulvarında bir otomobil tren yolu altında biriken su nedeniyle ilerleyemeyerek durdu. Sağanak yağmurun etkisini göstermesiyle, Gıdı Gıdı alt geçidi ekipler tarafından tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Hangar oto parkını su basarken; otogar bölgesinde bulunan karayolu, dört yol ve Sanayi Kavşakları sularla kaplanarak yollar trafiğe kapandı. İlçede yağan sağanak yağmur yolları adeta göle döndürdü. Yağmura yakalanan olan vatandaşlar zor anlar yaşadı.(DHA)