Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Personeline Teşekkür

Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline çiçek takdim edilirken, 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür edildi.

Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Narlıdere'de de kutlama programı vardı. Belediye başkan yardımcıları, zabıta müdürü, amirler ve zabıta personelinin yer aldığı buluşmada, yurttaşların esenliği, sağlığı ve huzuru için 7 gün 24 saat esasıyla özveriyle görev yapan Zabıta Müdürlüğü personeline teşekkür edildi. Belediye işletmesi Mandalin Kafe'de düzenlenen buluşmaya katılan Narlıdere Belediyesi Başkan Yardımcıları İsmail Ay ve Şirvan Bektaş, hassasiyetle görev yapan ekiplere çiçek takdim ederken, başarıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarda kolaylıklar diledi.

SİZLER HALKA BAKAN YÜZÜMÜZSÜNÜZ

Zabıtaların, üzerlerine düşen görev ve sorumluluklar nedeniyle çok önemli bir vazife üstlendiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, "Zabıta Teşkilatımızın 197. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Köklü bir geçmişten aldığı güçle bugünlere gelen Zabıta Teşkilatımız tüm Türkiye'de olduğu gibi Narlıdere'mizde de düzeni sağlıyor, yurttaşlarımızın esenliği, sağlığı ve huzur için özveriyle görev yapıyor. Sizler bizim halka bakan yüzümüz, yurttaşlarımızla, esnafla bütünleşen en önemli hizmet birimlerimizden birisiniz. Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde yaptığınız değerli çalışmalar için hepinize teşekkür ediyoruz. Görev şehidi olan zabıta kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Tanrıverdi de vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmek için özveri ile çalıştıklarını belirterek, "Narlıdere Belediyemizi temsil etmek, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak ve esnaflarımızın hakkını gözetmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.