Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi tahliye edildi
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde meydana gelen olayda yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti ve ambulansla hastaneye sevk etti.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Yaşam