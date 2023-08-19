Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi tahliye edildi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde meydana gelen olayda yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti ve ambulansla hastaneye sevk etti.