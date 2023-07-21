Muğla'da depremden etkilenen çocuk ve gençlere bisiklet armağan edildi.

6 Şubatta Kahramanmaraş ta yaşanan ve 11 ilin etkilendiği Depremler sonucunda resmi rakamlara göre en az 50 bin 783 kişi hayatını kaybederken, toplamda 122 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Depremlerin üstünden 5 aydan fazla süre geçmesine rağmen depremin getirdiği manevi duygusal yıkımlar etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle evlerinden okullarından olan genç ve çocukların yeniden sosyal hayata sporun iyileştirici ve birleştirici gücü ile bağlanmasını hedefleyen Muğla Karya Bisiklet Kulübü depremzede çocuk ve gençlere bisiklet dağıtmaya ve bisiklet sürmeyi öğretmeye devam ediyor.

Düzenlenen organizasyonlardan ve hayırsever vatandaşların verdiği bisikletleri depremden etkilenen çocuklara götüren Muğla Karya Bisiklet Kulübü, aynı zamanda evlerde uzun zamandır kullanılmayan bisikletleri de tamir edip kullanabilir hale getirip genç ve çocukların hizmetine sunuyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın başlattığı seferberlik çerçevesinde deprem mağduru vatandaşlar için "Biz ne yapabiliriz" diye düşündükten sonra bu fikri hayata geçirdiklerini söyleyen Muğla Karya GSK Başkanı İlker Cömert, "Bu çerçevede hem eski bisikletleri toparlayıp kullanabilir hale getiriyoruz hem de aldığımız yeni, bisikletleri tespit ettiğimiz çocuk ve gençlere ulaştırıyoruz dedi. Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın da kendilerine bu konuda Bisiklet desteği sözü verdiğini söyleyen Cömert, hedefimiz 200 den fazla çocuğu bisikletle buluşturmak. En son olarak İskenderun'da depremden etkilenen 4 Çocuğu bulunan ailemize yeni bir bisiklet armağan ettik ve antrenörlerimiz kısa bir eğitim verdi. Mutluluklarını görmek, gözlerinde ki ışıltıyı paylaşmak paha biçilmez. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Sıfır bisiklet ile destek verebileceğiniz gibi kullanmadığınız bisikletlerinizi de vererek bu büyük projeye destek olabilirsiniz" dedi. - MUĞLA