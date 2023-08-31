Muğla-Aydın sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesi arasında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının çıkışıyla ilgili araştırma yapıyor.
Muğla- Aydın sınırında orman yangını
MUĞLA - Muğla- Aydın sınırında başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Hışımlar Mahallesi arasında kalan ormanlık alanda saat 13.46'da orman yangını çıktı. Yangına hava ve kara ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması yürütüyor. Yangının çıkışı ile ilgili araştırma sürüyor.