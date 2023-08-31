Muğla-Aydın sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesi arasında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının çıkışıyla ilgili araştırma yapıyor.