Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kazada ölen motosiklet sürücüsünün kayınbiraderinden tepki: "Önlemin daha önce alınması lazımdı"

AYDIN - Kuşadası'nda 11 Eylül gecesi çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mehmet Demir hayatını kaybetmiş, yolcu İlayda K. ise ağır yaralanmıştı. Kazadan 4 gün sonra başlayan çalışmalarda yarım bırakılan korkulukların tamamlanmasına tepki gelirken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 11 Eylül'de Turgut Özal Bulvarında saat 00.00 sıralarında meydana geldi. 09 BD 361 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Demir (31), seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 20 metre refüjde bulunan bordür taşlarına sürtünerek demir parmaklıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Mehmet Demir ile arkasındaki yolcu İlayda K. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İlayda K. ise önce Adnan Menderes Üniversitesine ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Demir'in kayınbiraderi Mesut Atılkan konuyla alakalı olarak "Buradaki bariyerler yarımdı, kazada bariyer demiri kayınbiraderim Mehmet Demir'in gözünden girip kafatasını açmış. Vefat ettikten sonra çalışmalar yeni başladı. 4 gün geçmesine rağmen. Bariyer demirleri diye koydukları bahçe demirleri bildiğimiz katildir. Komple değişmesi gerekir. Önlemin daha önce alınması lazımdı. Acımız büyük" dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kuşadası'ndaki feci kaza güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde motosikletin kontrolden çıkarak refüje çarpması ve sürüklenmesi yer alıyor.