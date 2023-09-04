Milas Girişindeki Akıllı Kavşakta TIR Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Yatağan-Milas karayolu Milas girişindeki akıllı kavşakta meydana gelen kazada, TIR sürücüsü üst geçit bariyerlerine çarpması sonucu araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yatağan-Milas karayolu Milas girişindeki akıllı kavşakta meydana gelen kazada, TIR sürücüsü üst geçit bariyerlerine çarpması sonucu araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi.
Yatağan istikametinden Milas istikametine seyir halinde olan gıda yüklü TIR, Boğa yokuşu inişinden itibaren sürücü aracın kontrolünü kaybetti. 35 BBF 692 plakalı TIR sürücüsü Milas girişindeki akıllı kavşağı geçerek üst geçide çarptı.
Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla büyükşehir belediyesi itfaiye, polis, 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada aracı kullanan sürücünün araç içinde sıkışmış vaziyette hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Büyükşehir Belediyesine bağlı Milas itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek araçtan çıkarıldı. - MUĞLA