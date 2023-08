Merkezefendi Belediyesi'nden 210 çocuğa ücretsiz sünnet etkinliği

Merkezefendi Belediyesi'nce üçüncü kez düzenlenen toplu sünnet etkinliği ile sünnet olan 210 çocuk Sevindik Vadi Park'taki eğlencede doyasıya eğlendi.

Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere destek olmayı da sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından üçüncüsü bu yıl gerçekleştirilen toplu sünnet töreniyle 210 çocuğun sünnet işlemleri uzman doktorlarca modern cerrahi yöntemlerle, hijyenik ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Sünnet olan çocuklar Sevindik Vadi Park'taki kutlama etkinliğinde bir araya geldi. Sevindik Vadi Park'ta gerçekleştirilen törene 210 çocuk, Merkezefendi Belediyesi tarafından kendilerine hediye edilen sünnet kıyafetleriyle katıldı. Başkan Doğan çocuklarla birlikte yürüyerek etkinlik alanına giriş yaptı. Ardından tüm çocuklar ile birlikte pasta kesti. Konserin, müzik gösterisinin, palyaçoların, maskotların ve çocuklar için birçok etkinliğin yer aldığı şölende minikler hem arkadaşlarıyla hem de aileleriyle güzel vakit geçirdiler.

Merkezefendililerin, kendilerine duydukları güvenden dolayı mutluluk duyduklarını belirten Başkan Doğan, ekonomik krize karşı her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Doğan, "Tüm çocuklarımız çok güzel görünüyor. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ilçemizde birliği, beraberliği ve dayanışmayı sağladık. Bu da bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile iyi günde, kötü günde her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Özellikle çocuklarımız söz konusu ise bizim her şey çok başka oluyor. Eğitimde ve sağlıkta çocuklarımız için fırsat eşitliği sağlamak için çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizlerin mutluluğu. Bu kardeşlik ve beraberlik devam ettiği sürece Merkezefendi'de hiçbirimizin sırtı yere gelmez. Çocuklarımızın coşku ve neşelerine hep birlikte ortak olduk. Onların sağlıklı, mutlu ve güvende büyümeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz Bizleri yalnız bırakmayan tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Aydınlık, umutlu ve güzel günlerde tekrar buluşmak dileği ile" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ