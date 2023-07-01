Edirne'de sıcaktan bunalan bir vatandaş, tehlikeli ve yasak olan Meriç Nehri'ne atlayarak karşı kıyıya kadar yüzdü. Nehir kıyısında oturanlar ise bu durumu hayretle izledi.

Meriç Nehrini yüzerek geçti

Meriç Nehri'ne atlayarak dakikalarca yüzdü

EDİRNE - Edirne'de sıcaktan bunalan bir vatandaş girilmesi tehlikeli ve yasak olan Meriç Nehri'ne atlayıp karşı kıyıya kadar yüzdü.

Edirne'de bir vatandaş sıcak havanın etkisiyle kendisi Meriç Nehri'nin serin sularına attı. Meriç Nehri'nin serin sularına kendisine bırakan vatandaş yüzerek yaklaşık 10 dakikada karşıdan karşıya geçti. Girilmesi tehlikeli ve yasak olan yerde uzun süre yüzmeye devam eden vatandaş daha sonra nehrin diğer tarafına geçerek bölgeden ayıldı. Meriç Nehri Kıyısında oturan vatandaşlar yaşanan durumu hayretle izledi.

Meriç Nehri kıyısında işletme sahibi olan Kemal Kılıç, durgun suda durmanın tehlikeli olduğunu belirterek, "Ne kadar profesyonel bir yüzücü de olsa nehirde yüzmesi çok tehlikeli. Emniyet şeritleri de her tarafta suya girilmemesi için bulunuyor. Bu vatandaşın nehrin karşı tarafına kadar yüzmesi burada oturanlar tarafından hayretle izlendi. Bu duruma tepki gösterenlerde, gülümseyenlerde oldu. Çünkü malum mevsim yaz ve hava sıcak. Bunun keyfini belki yüzen çıkarttı ama Allah göstermesin tehlikeli bir sonuç verebilirdi. Meriç Nehri'nden karşıya kadar yaklaşık 800 metre yüzerek geçmesi hayretle izlendi. Vatandaş ne kadar iyi yüzse de bunu yapmaması lazım diye düşünüyorum" dedi.

Uzun yıllardır Meriç Nehri'nde bu kadar suyu bir arada görmediklerini ifade eden Kılıç, "Buradan yürüyerek karşıya geçtiniz zamanlar oldu. Fakat bu nehrin üzerinde kurulan hidroelektrik santralinden dolayı su seviyesi yükselmeye başladı. Yaklaşık şuanda nehirde 4 metrenin üzerinde su seviyesi var. Bu aynı açıdan iyi yüzme bilmeyenler için tehlike arz edebilir. Özellikle bu havalarda sakın durgun suya girmesinler. Durgun suların altı bataklık ve ağaç dalları olabilir. Tedbiri elden bırakmamak lazım. O vatandaşın karşıya geçmesi bir ödül değil onun için bir ceza da olabilirdi" diye konuştu.