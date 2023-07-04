Menteşe Belediyesi Çöp Konteynerlerini Temizliyor

Menteşe Belediyesi ilçe genelindeki 4 bin 65 adet çöp konteynerini ilaçlama ve dezenfeksiyon sistemine sahip özel temizleme aracıyla yıkayarak temizliyor.

Yaz döneminde oluşabilecek kötü koku ve kirliliğe karşı ilçe genelindeki çöp konteynerlerinin temizlik işlemine hız verildiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Yaz aylarına girilmesi ve sıcakların başlaması ile Menteşe'de cadde ve sokaklarda çöplerin biriktirildiği konteynerlerin dezenfeksiyon ve temizliğine hız verdik. Halk sağlığını korumak amacıyla belediyemize ait ekiplerimiz yıkama ve dezenfeksiyon aracımızla çöp konteynerlerini, önce deterjanlı su ile yıkıyor, ardından da dezenfeksiyon işlemine tabi tutuyor. Yapılan temizlik çalışması ile ilçedeki çöp konteynerlerinin çevrelerinde oluşabilecek kötü görüntü ve kötü koku yayılmasını önlüyor, sinek ve larva oluşumunu da engelliyoruz. Yaz dönemi boyunca ekiplerimiz temizlik işlemi yapmaya devam edecekler" dedi.