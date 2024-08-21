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Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar

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Konya'nın Çumra ilçesinde kavun, karpuz üretimi gerçekleştiren Abdullah Koyuncu isimli çiftçiye Karatay Belediyesi, park kenarında kavununu satmasına izin vermedi ve ürünlerine el koydu. Bu duruma öfkelenen Koyuncu, yanında getirdiği kavunları yere vurarak parçaladı. Olay sonrası vatandaş ekipler tarafından gözaltına alındı.

Konya'da da Abdullah Koyuncu isimli çiftçi, ürününü ne tüccara ne de marketlere zararına vermeyip bir kısmını ücretsiz dağıttı bir kısmını ise kendisi satmak istedi. Ancak iddiaya göre; Karatay Belediyesi, Koyuncu'nun Doğuş Parkı kenarında kavununu satmasına izin vermedi ve çiftçinin olmadığı bir anda ürünlerine el koydu.

ÜRÜNLERİNİ GERİ İSTEDİ AMA VERMEDİLER

Döndüğünde ürünlerinin yerinde olmadığını gören Koyuncu, ürünlerine belediye zabıtalarının el koyduğunu öğrendi. Ne kadar çabalasa da ürünleri verilmeyen Koyuncu, belediye binası önüne gelerek isyan etti. Ürünleri verilmezse batacağını söyleyen Koyuncu, ürünlerinin verilmesini istedi ancak yine sonuç alamadı.

Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar

"BEN BU MALI SATAMAZSAM BATTIM"

Belediye önünde uzatılan mikrofona açıklamalarda bulunan Koyuncu, "Ben bu yıl 100 ton karpuz dağıttım. Şu an karpuz bitti, kavuna devam ediyorum. Aşağı, yukarı 400 ton malım var. Ben bunu halcisine, esnafına, marketine götürdüm ama kimse almıyor. Ben kendim satmaya karar verdim.Ben bu malı kendim satarken Karatay Belediyesi benim malıma el koydu. 3 milyon lira borcum var. Ben bu malı satamazsam battım. Ama belediye ekipleri, 'kardeşim sen bunu satamazsın' diyor. Ben bu malı satamazsam battım diyorum. O malı satamazsam ben intiharın eşiğindeyim. Bana bu malı satacak bir yer gösterin dedim. Ama yer gösteren olmadı" ifadelerini kullandı.

Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar

KAVUNLARI YERE VURMAYA BAŞLADI

Açıklamalarının ardından, zabıtalara kavunlarının nerede olduğunu soran ancak yine yanıt alamayan Koyuncu, öfkelenerek yanında getirdiği kavunları belediye binası önünde kırmaya başladı. Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemi alan polis ve zabıta ekipleri, Koyuncu'yu gözaltına aldı. Zabıta ekipleri o anları kayda almaya çalışan basın mensuplarına da engel olmaya çalıştı. Belediye önünde yaptığı eylemin ardından gözaltına alınan Koyuncu, serbest bırakıldı.

Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar

BELEDİYE DOĞRULADI: DEPOYA GÖTÜRDÜK

Sözcü'de yer alan habere göre; Çiftçinin gerçekleştirdiği eylemin ardından Karatay Belediyesi'nden de yazılı açıklama geldi. Belediye açıklamasında çiftçinin römorkunun yaya yolunu engellediğini ve birkaç kez gelen şikayet üzerine harekete geçilerek römorkun belediyeye ait zabıta müdürlüğüne bağlı depoya götürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Karatay Belediyesi Karatay Belediyesi Ekonomi Çumra Konya Hukuk Yaşam Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (23)

Süleyman İlteriş:

İşte bu yüzden ekonomik kriz var çiftçi doğrudan tarladan alıp satmaya çalışıyor ama hayır deniyor....pazar yerleri çiftçilere ait değil aracilara ait yada market sahiplerine....çiftçiye üret biz gelip istediğimiz fiyattan alırız deniyor

259
8
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Harun EROĞLU:

Belediyelerin gücu hep garibana geçer. Belediyler zayıfı ezer, güçlüye ses çıkartmaz

217
5
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Lale:

Yazık ya

163
6
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Zenginin yediği süt ile sütlaç, fakirin yediği bulgur ile bulamaç. sabah kalktığında ikisi de aç..

134
6
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Sinan Bulduk:

Devlet bu duruma çözüm bulamadıkça , kendi fişini çekmeye giderek yaklaşıyor..Hâl yasasını çıkarmak demek ki devletin boyunu aşıyor..

110
2
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Ayşegül Öztabak:

halcisi mutlaka belediye ye bildirmiştir satmasın biz satamıyoz diye. alan memnun satan memnun bırakın biz ucuz yiyelim üreten kazansın. belediye olarak sizler işlerinizle uğraşın vatandaşla değil. hatta belediyenin bu vatandaşı magdur etmemek için satacak yer göstermesi bile lazım

88
1
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Cebrail Sayan:

Allah yar ve yardımcısı olsun çiftçinin

70
0
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İnegöl Evliya Çelebi:

cks olan üretici seyyar istediği yerde malını satabilmeli engel varsa belediye uygun yer göstermeli yoksa faiş fiyat durmaz kesin biri ben vergi ödüyorum dukanimda kavunu satamam elimde kalır diye sikayet etmiştir. herkes malını satar kimsenin elinde kalmaz. o adam üretemez ise sen hiç bişey satamaazsın yüksek fiyata

34
1
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Murat Gülhan:

Bu adam şimdi ne yapsın,banka mı soysun, hırsızlık mı yapsın...

31
1
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Mehmet Vatandaş:

Yer gösterin o zaman üretici malını doğrudan satsın aracı tefeci kazanmasın

23
0
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