Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar

Konya'da da Abdullah Koyuncu isimli çiftçi, ürününü ne tüccara ne de marketlere zararına vermeyip bir kısmını ücretsiz dağıttı bir kısmını ise kendisi satmak istedi. Ancak iddiaya göre; Karatay Belediyesi, Koyuncu'nun Doğuş Parkı kenarında kavununu satmasına izin vermedi ve çiftçinin olmadığı bir anda ürünlerine el koydu.

ÜRÜNLERİNİ GERİ İSTEDİ AMA VERMEDİLER

Döndüğünde ürünlerinin yerinde olmadığını gören Koyuncu, ürünlerine belediye zabıtalarının el koyduğunu öğrendi. Ne kadar çabalasa da ürünleri verilmeyen Koyuncu, belediye binası önüne gelerek isyan etti. Ürünleri verilmezse batacağını söyleyen Koyuncu, ürünlerinin verilmesini istedi ancak yine sonuç alamadı.

"BEN BU MALI SATAMAZSAM BATTIM"

Belediye önünde uzatılan mikrofona açıklamalarda bulunan Koyuncu, "Ben bu yıl 100 ton karpuz dağıttım. Şu an karpuz bitti, kavuna devam ediyorum. Aşağı, yukarı 400 ton malım var. Ben bunu halcisine, esnafına, marketine götürdüm ama kimse almıyor. Ben kendim satmaya karar verdim.Ben bu malı kendim satarken Karatay Belediyesi benim malıma el koydu. 3 milyon lira borcum var. Ben bu malı satamazsam battım. Ama belediye ekipleri, 'kardeşim sen bunu satamazsın' diyor. Ben bu malı satamazsam battım diyorum. O malı satamazsam ben intiharın eşiğindeyim. Bana bu malı satacak bir yer gösterin dedim. Ama yer gösteren olmadı" ifadelerini kullandı.

KAVUNLARI YERE VURMAYA BAŞLADI

Açıklamalarının ardından, zabıtalara kavunlarının nerede olduğunu soran ancak yine yanıt alamayan Koyuncu, öfkelenerek yanında getirdiği kavunları belediye binası önünde kırmaya başladı. Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemi alan polis ve zabıta ekipleri, Koyuncu'yu gözaltına aldı. Zabıta ekipleri o anları kayda almaya çalışan basın mensuplarına da engel olmaya çalıştı. Belediye önünde yaptığı eylemin ardından gözaltına alınan Koyuncu, serbest bırakıldı.

BELEDİYE DOĞRULADI: DEPOYA GÖTÜRDÜK

Sözcü'de yer alan habere göre; Çiftçinin gerçekleştirdiği eylemin ardından Karatay Belediyesi'nden de yazılı açıklama geldi. Belediye açıklamasında çiftçinin römorkunun yaya yolunu engellediğini ve birkaç kez gelen şikayet üzerine harekete geçilerek römorkun belediyeye ait zabıta müdürlüğüne bağlı depoya götürüldüğü belirtildi.