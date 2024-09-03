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LGBT tartışmalarına yol açan dans videosuna belediye açıklık getirdi!

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Antalya'daki bir belediyeye ait spor salonunda gerçekleştirilen dans eğitimi, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir vatandaşın şahsi hesabından paylaştığı videoda erkek öğrencilerin feminen dans figürleri sergilemesi, belediyenin LGBT desteği verdiği iddialarını ortaya çıkardı. Vatandaşlar tarafından LGBT güzellemesi olarak değerlendirilen hem kız hem erkek öğrencilerin katıldığı dans videosu hakkında ilgili belediyeden açıklama geldi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'ne ait spor salonunda verildiği öne sürülen dans eğitimi, bir vatandaşın kayda alarak sosyal medyada paylaşmasıyla gündem oldu. Vatandaşlar, görüntülerde özellikle erkek öğrencilerin sergilediği feminen figürlerle LGBT'ye destek verildiği ortaya atıldı. Birçok vatandaş Muratpaşa Belediyesi'ni kınadı. Kamuoyunda büyük bir tartışmaya neden olan videonun yayılmasıyla Muratpaşa Belediyesi konuya açıklık getirdi.

LGBT tartışmalarına yol açan dans videosuna belediye açıklık getirdi!

Dans eden grubun görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki çeken olay, birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde Ankara merkezli bir dans okulunun, sportif dans eğitimi almak ve prova yapmak amacıyla Muratpaşa Belediyesi'ne ait spor tesisini kiraladığı öğrenildi.

Muratpaşa Belediyesi, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere karşı uyarıda bulunarak gerçeği yansıtmayan haberlere itibar edilmemesini istedi.

LGBT tartışmalarına yol açan dans videosuna belediye açıklık getirdi!

BELEDİYE İDDİALARI YALANLADI

Belediye tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Sosyal medya platformlarında bazı hesaplar tarafından paylaşılan bir video üzerinden kurumumuza yönelik hakaret içeren ifadelerle bir algı operasyonu yürütülmeye çalışıldığını görüyoruz. Ankara merkezli bir dans okulu, 20-21 Temmuz tarihlerinde belediyemize ait spor salonunu 'sportif amaçlı' bir dans kampı düzenlemek için başvuruda bulunup kiralamıştır. Aynı okulun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor salonlarında da benzer organizasyonları bulunmaktadır. Ancak, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarla, etkinlik sanki belediyemize aitmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İlgili görüntülerin belediyemizin herhangi bir etkinliği ile alakası yoktur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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