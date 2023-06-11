Konya'da tarihi evler yenileniyor, Velespit Müzesi yapımı başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Darü'l-Mülk Projesi kapsamında Kılıçarslan Meydanı'ndaki tarihi Konya evlerini yenileme çalışmaları ile Velespit Müzesi'nin yapım çalışmaları başladı.

Çalışmaları inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ticari alanların, kafelerin, restoranların yer alacağı, 24 saat yaşayan, şehrin merkezinde bir ticari alan oluşturmayı planladıklarını, ayrıca bir bisiklet müzesi inşa ettiklerini söyledi. Kılıçarslan Meydanı'nda Darü'l-Mülk Sergi Alanı'nın da açılmasıyla bölgenin bir cazibe merkezine dönüşeceğini ifade eden Başkan Altay, 'Konyalıların da sıklıkla ziyaret ettiği bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Darü'l-Mülk Projeleri kapsamında inşallah Konya'mız birkaç yıl içinde tarihin çok daha güzel yaşandığı bir şehir olacak' diye konuştu.

Konya'nın bisiklet şehri olarak bilindiğini belirten Başkan Altay, 'Bununla birlikte Konya bir bisiklet şehri. Geçmişten itibaren 'velespit' diye tabir ettiğimiz bisiklet için de 'Konya Velespit Müzesi' adı altında bir bisiklet müzesi inşa ediyoruz. Burada özellikle bisikletin tarihsel gelişimiyle birlikte Konya'da bisiklet kullanımını, Konya'da bisiklet yollarının gelişimini de gelen turistlerimize anlatabileceğimiz bir mekan oluşturuyoruz. Burası tamamlandığında Mevlana Müzesi'nden Kılıçarslan Meydanı'na kadar bir yürüyüş aksı oluşturarak turistlerin burada vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca Kılıçarslan Meydanı'nda Darü-l-Mülk Sergi Alanı'nın açılmasıyla burası bir cazibe merkezi olacak."dedi.

Darü'l-Mülk Projesi'nin 20 projeden oluşan projeler demeti olduğunu, bunun başlangıcını da Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı ile yaptıklarını anımsatan Başkan Altay, 'Alaeddin Cephe düzenlemesi, Larende, Sahipata, Sırçalı Medrese bunların hepsi adım adım yürüyor. Bu işlerin parçalarından biri de Meydan Evleri Düzenlemesi'ydi. İnşallah bu yılın sonuna yetiştirmek için büyük bir gayret içindeyiz. Baharla birlikte burası cıvıl cıvıl olacak; hem şehirde yaşayan insanlarımızın hem de gelen turistlerin kullandığı bir cazibe alanına dönüşmüş olacak.?dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Meydan Evleri bünyesinde Konya'ya has el sanatlarının kuşaklar boyu yaşatılmasına katkı sağlayacak; taş işleri, toprak işleri, kitap sanatları, ağaç işleri ve tespihcilik gibi atölyeler de hizmet verecek.

KONYA VELESPİT MÜZESİ

Yine Meydan Evleri bünyesinde hayata geçecek Velespit Müzesi içerisinde ise 'Minyatür Bisiklet Sahneleri', 'Bisikletin Tarihi Sergi Odası', 'Bisikletin Mekanizması Sergi Odası', 'Konya'da Bisiklet Temalı Sergi Alanı' gibi; bisikletin sanatla birleştiği ve hikayesinin anlatıldığı birçok alan yer alacak. Müzede ayrıca Konya'da bisiklet kullanımının tarihsel gelişiminin, bisiklet hafızasının ve kültürünün anlatıldığı; bisiklet yollarının gelişimini gösteren haritaların ve modifiyeli bisikletlerin yer aldığı materyaller de sergilenecek. (DHA)