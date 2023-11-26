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Kocaeli ve Düzce'de Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kocaeli ve Düzce'de sabah saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli rüzgarlar, sahil kesimlerinde yükselen dalgalar ve su baskınlarına neden oldu. Araçlar ve karavanlar su altında kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı. Düzce'de ise şiddetli rüzgarlar ağaç devirmelerine yol açtı.