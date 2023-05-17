Kırıkkale'de sağanak yağış etkili oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sağanak sebebiyle caddelerde su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Kırıkkale için yapılan uyarının ardından sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Güneşli havanın yerini alan sağanak sebebiyle Atatürk Bulvarı, Hürriyet Caddesi, bazı caddeler ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da zaman zaman zor anlar yaşadı.