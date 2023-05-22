Kınalı Keklikler Olur'da Görüntülendi

Erzurum'un Olur İlçesi Ormanağzı Köyü Yağıştap Yaylası'nda görülen kınalı keklikler, izleyenleri mutlu etti. Kekliklerin doğa ve kültürümüzdeki yeri vurgulanırken, yetkililer ise yaban hayatının korunması gerektiği uyarısında bulundu.

Anadolu halk kültürümüz tarih boyunca doğa ve doğal olaylardan beslenmiş, doğanın güzel varlıkları kültürün çeşitli ürünlerinde motif olarak kullanılmıştır. Kınalı keklik bunların başında geliyor.

Erzurum'un Olur İlçesi Ormanağzı Köyü Yağıştap Yaylası'nda görülen keklikler izleyenleri mutlu etti. Ormanağzı Köylüleri, ülkemizde kınalı keklik ve insan arasında kültürel ve duygusal bir bağ oluştuğunu ifade ederek, "Özellikle geçmişte evlerde beslenen kekliklerin ötüşlerini dinlemek vazgeçilmez bir gelenek ve tutku idi. Ancak artık bunu görmek zor. Keklik halk müziğimize de konu olmuştur." dediler. Yağıştap Yaylası'nda bahar ile birlikte görünmeye başlayan keklikler fotoğraf tutkunları içinde kaçırılmaz karelere dönüştü.

Bu arada yetkililer; ülkemizde de son zamanlarda yaşanan hızlı endüstriyel gelişim, tarımın mekanizasyonu ve hızlı nüfus artışı ekosistemlerin doğal dengesi ve sürdürülebilir yönetimi için gerçek anlamda birer tehlike halini aldığını, yabanıl alanların tarım arazisine dönüştürülmesi, tarım ilaç ve gübrelerinin aşırı kullanımı ve kaçak avcılık yaban hayatı habitatlarını son derece olumsuz etkilendiğini ifade ettiler. İklim değişikliğine bağlı olarak yaban hayatı habitatlarında meydana gelen olumsuz değişim de göz önüne alınması gereken diğer bir husus olduğunu söyleyen yetkililer, yaban hayatı habitatlarında yaşanan bozulma ve biyolojik çeşitlilikte oluşan erozyon sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkilediğini ve çözüm arayışlarına itilmesi gerektiğimi söylediler. - ERZURUM