Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan bir horoz, önüne konulan kesme şekeri yiyerek herkesi şaşırtıyor. Horozun aşırı derecede şeker sevdiğini belirten sahibi, bazen bahçede çay içerken horozun tabaktaki şekeri bitirdiğini söyledi.

Kesme şeker yiyen horoz görenleri şaşırtıyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde önüne konulan kesme şekeri yiyen horoz görenleri şaşırtıyor.

İlçeye bağlı Aydınlar beldesinde yaşayan Recep Emen'e ait horoz, yediği şekerle herkesi dikkatini çekiyor. Şeker yemeyi çok seven horoz, önüne konulan bir tabak kesme şekeri yiyip bitirmesiyle şaşkınlık oluşturuyor. Horoz sahibi Recep Emen, horozunun aşırı derecede şeker sevdiğini belirterek, "Bazen bahçede çay içtiğimizde tabaktaki şekeri yiyip bitiriyor. Bizde kendisine şeker vermek zorunda kalıyoruz" dedi.