Kaybolan yaşlı kadın 3 gün sonra bulundu

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde ot toplamak için çıktığı arazide kaybolan 75 yaşındaki Menşure Dumlu, 3 gün sonra bir çoban tarafından bulundu. Dumlu'nun 3 gün boyunca topladığı otları yediği belirtildi.