Karşıyaka Kent Konseyi Gençlik Kampı'nda Gençlerle Buluşma

Karşıyaka Kent Konseyi Gençlik Kampı'na katılan Karşıyakalı gençler, uzman isimlerle söyleşiler, seminerler ve atölyelerin yanı sıra canlı müzik ve turnuvalarla keyifli vakit geçirdi. Kampın ilk günü gençlerle bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, gençlerle yerel yönetimler ve başkanlık konularındaki tecrübelerini paylaştı.

Karşıyaka Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen gençlik kampında bir araya gelen Karşıyakalı gençler, iki gün boyunca eğlenceli ve sosyal aktivitelerin yanı sıra diksiyon ve etkili konuşma, yerel yönetimler, yaratıcı drama ve doğaçlama, kent konseylerinin önemi üzerine yapılan seminerler ve çalışmalara katıldı.

BAŞKAN TUGAY GENÇLERLE

Ülkenin geleceği için çalışan ve bu konuda elini taşın altına koyan gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Başkan Tugay, "Sizler geleceğimizsiniz. Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine ulaşma idealinden asla vazgeçmeyen, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakabilmek için en ağır bedelleri ödeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun gibi vatan, millet davasına hayatlarını adamış atalarımızın yolunda kararlılıkla yürümeliyiz. Ülkemizi daha aydınlık günlere sizlerle birlikte ancak böyle taşıyabiliriz. Size inanıyoruz. Ülkemizi çok seviyoruz, demokrasiye ve cumhuriyetimize bağlı insanlarız. Atalarımızın bize bıraktığı hürriyet ateşinin sönmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

"HEP BERABER BAŞARACAĞIZ"

Kampın ilk gününde gençlerle bir araya gelen Başkan Tugay, yerel yönetimler ve başkanlık dönemi tecrübelerini aktardı. Yaşadıkları kentin sorunlarının çözümünde gençlere sorumluluk aramaları gerektiğini belirten Tugay, şunları söyledi:

"Bugün, fedakarlık gerektiren bir ortamda yaşıyoruz. Hem kendimizi hem bulunduğumuz ortamı geliştirmeliyiz. Küresel ölçekte iklim, gıda ve ekonomik krizlerin yaşandığı bir ortamda sorunlara karşı pasif durumda kalmayın. Ses çıkaran, çözümler üreten bilinçte, yetkinlikte yurttaşlar olun. Kafanıza koyduğunuzda yapamayacağınız şey yoktur. Zaman uzayabilir, önemli olan vazgeçmemektir. Var olan kötü şeyler gözünüzü korkutmasın ya da sizi umutsuzluğa düşürmesin. Eğer nerede olduğunuzu doğru bilirseniz ona göre projeler, çözümler üretirsiniz. Gerçeklerin farkında olun ve harekete geçin. Semih Saygıner'in çok sevdiğim bir sözü var 'bir insanın en büyük başarısı tembelliğine karşı koyabilmesidir' diyor. Bu söz çok değerli bir söz. Bir şeyi yapmaktan kaçındığınız, erindiğinizde bilin ki o sizin tembelliğinizdir. Mücadele ederseniz kurtulursunuz. Kurtulacaksak, bunu hep beraber başaracağız. Sizlerle birlikte olmak, vakit geçirmek çok değerli."

ATÖLYELER VE SEMİNERLER

Kampın iki gününe eğitici faaliyetler de sığdıran gençler, eğitmen Serin Akarsu eşliğinde Yaratıcı Drama ve Doğaçlama dersi aldılar. Açık havada gerçekleşen atölye eğlenceli hale gelirken, gençlerden yoğun ilgi gördü. Eğitmen Begüm Ertaş eşliğinde seminer salonunda diksiyon ve etkili konuşma üzerine yapılan ders gençlerde Türkçe'nin incelikleri, etkili konuşma konusunda farkındalık yarattı. Aynı zamanda 2009 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Eren Küçükkibar, yine önceki dönemlerden Umut Yılmaz ve Mert Kale, gençlerle deneyimlerini paylaştı.