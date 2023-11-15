Karşıyaka Belediyesi Sosyal Tesislerinde Kaliteli Hizmet Uygun Fiyatlarla Sunuluyor

Karşıyaka Belediyesi, yurttaşların uğrak noktası haline gelen sosyal tesislerinde kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunuyor. Başkan Cemil Tugay, "İnsanlarımızın en doğal hakkı olan sosyal hayata katılımı belediyemizin imkanları el verdiği ölçüde kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Tesislerimizde kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla halkımızın beğenisine sunuyoruz" diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı kentin kültür ve sosyal hayatında önemli yer edinen işletmeler uygun fiyatlarla kaliteli hizmet sunuyor. 7 kafeterya, 2 çay ocağı, 6 kültür merkezi, 3 öğrenci yurdu, 2 tuvalet ve bir piknik alanında ürünler bütçe dostu fiyatlarla vatandaşlara sunulurken, 6 kültür merkezi, 3 öğrenci yurdunda da aynı anlayışla hizmet veriliyor. Tesislerde satılan sıcak ve meşrubat gibi soğuk içecekler ve kadın kooperatiflerinden temin edilen tost, gözleme, sigara böreği gibi aperatif gıdalar uygun fiyatlarla menüde yerini alıyor. Bu şekilde hem kadın üreticilere destek olunuyor hem de ürünler hemen hemen maliyet fiyatından tüketiciye ulaşıyor. Piyasadaki yükselişe rağmen fast food grubu ürünlerin de kaliteden ödün vermeden en düşük fiyatlarla satışı gerçekleştiriliyor.

Latife Hanım Kafe, Zübeyde Hanım Kafe, Uğur Mumcu Kafe, Nergiz Kafe, Fikri Altay Kafe, Zühtü Işıl Kafe, Mustafa Kemal Kafe, Anıt Kafe, Yeşil Köşk Kafe ve Mustafa Kemal Pazar Yeri'nde bulunan tesis de bu doğrultuda fiyat politikalarıyla hizmet veriyor. Her sabah ve akşam hijyen çalışması yapılan tesislerde çalışan personel, belirli aralıklarla hijyen eğitimine tabi tutuluyor; hangi kimyasalların nasıl kullanılması ve hangi alana, hangi ürünle ne kadar uygulama yapılması konusunda bilgilendiriliyor.

YAPISAL DÜZENLEMELERLE KALİTE ARTIRILIYOR

Karşıyakalıların sıklıkla tercih ettiği sosyal tesislerde bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilerek hem daha sağlıklı ortamlar yaratılıyor hem de kapasite artırımı sağlanıyor. Zübeyde Hanım Kafe'nin kapasitesi yüzde 40 oranında artırıldı; tesiste bulunan çardak, masa, sandalye ve şemsiyeler dahil olmak üzere tüm ekipmanlar yenilendi. Fikri Altay Mahallesi'nde yer alan park içindeki arazide ve Zühtü Işıl Spor Salonu'na yeni bir kafeterya yapıldı. Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nın yanında da 350 kişi kapasiteli yeni bir kafe kente kazandırıldı. Yurttaşların özellikle yaz aylarında yoğunlukla tercih ettiği Yamanlar Piknik Alanı'nda daha güvenilir ve hızlı hizmet sunmak amacıyla araç giriş-çıkışları plaka okuma sistemiyle yenilendi. Mustafa Kemal Konukevi ile Mustafa Kemal Kısa Süreli Engelli Dinlenme Tesisi, sembolik ücretlerle aydınlık geleceğin teminatı olan ve barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine tahsis edildi.

"SOSYAL HAYATA KATILIMI KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, " Karşıyaka'mızda tüm yurttaşlarımızın sosyal hayattan hak ettiği şekilde yararlanması için çalışıyoruz. Mevcut ekonomik şartlarda insanların sosyal hayatı sekteye uğruyor. Toplumsal hayatın önemli bir parçası olan sosyal hayat sekteye uğradığında o yerleşim yerinde huzur da bozulur, iş hayatı da bozulur. ve yeniden tesis edilmesi de zorlaşır. Dolayısıyla biz insanlarımızın en doğal hakkı olan sosyal hayata katılımı belediyemizin imkanları el verdiği ölçüde kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Tesislerimizde kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla halkımızın beğenisine sunuyoruz. Daha güvenli hizmet vermek amacıyla personellerimizi belirli periyotlarda hijyen eğitimlerine tabi tutuyoruz. Yurttaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı bir Karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.