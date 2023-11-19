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Kar yağışı nedeniyle Abant Gölü Tabiat Parkı'na çıkamayan sürücüler geri dönmek zorunda kaldı

Bolu'da kar yağışı dolayısıyla Abant Gölü Tabiat Parkı'na çıkamayan sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü Abant Gölü Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla beyaza bürünen bölgeye gitmek için araçlarıyla yola çıkan bazı vatandaşlar ise Abant Gölü Tabiat Parkı'na gidemedi. Araçlarında kış lastiği ve zincir bulunmayan sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Bölgede kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu görüldü.