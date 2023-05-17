Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İzmit Belediyesi Çilek Köy'de Hasat Edilen Çilekleri Vatandaşlarla Buluşturuyor

İzmit Belediyesi Çilek Köy'de Hasat Edilen Çilekleri Vatandaşlarla Buluşturuyor

Yaşam Haberleri

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi'nde kurduğu Çilek Köy'de hasat edilen çilekleri Çınar Halk Market ve Gülümse Kafe'de vatandaşlarla buluşturuyor.

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi'nde kurduğu Çilek Köy'de hasat edilen çilekleri Çınar Halk Market ve Gülümse Kafe'de vatandaşlarla buluşturuyor.

İzmit Belediyesi, atıl bırakılan arazilerini değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçen yıl ekim ayında Çayırköy Mahallesi'ndeki 5 dönümlük araziye yaklaşık 24 bin adet çilek fidesi ekilerek Çilek Köy kuruldu. İzmit Belediyesi, Çilek Köy'de hasat edilen çilekleri, Çınar Halk Market ve Gülümse Kafe'de vatandaşlarla buluşmaya başladı.

Kaynak: ANKA / Yaşam

İzmit Belediyesi Çınar Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title