İzmit Belediyesi Çilek Köy'de Hasat Edilen Çilekleri Vatandaşlarla Buluşturuyor

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi'nde kurduğu Çilek Köy'de hasat edilen çilekleri Çınar Halk Market ve Gülümse Kafe'de vatandaşlarla buluşturuyor.

İzmit Belediyesi, atıl bırakılan arazilerini değerlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçen yıl ekim ayında Çayırköy Mahallesi'ndeki 5 dönümlük araziye yaklaşık 24 bin adet çilek fidesi ekilerek Çilek Köy kuruldu. İzmit Belediyesi, Çilek Köy'de hasat edilen çilekleri, Çınar Halk Market ve Gülümse Kafe'de vatandaşlarla buluşmaya başladı.