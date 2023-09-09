İzmir'in Kurtuluşu 101. Yılını Hava Gösterileriyle Kutlandı

KERİM UĞUR

İzmir'in kurtuluşunun 101'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen hava gösterisi 9 Eylül coşkusunu göklere taşıdı.

Sabah saatlerinde düzenlenen geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayan İzmir'in kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlamalarında Solo Türk uçağı ve Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterileri nefes kesti.

Gündoğdu Meydanı'nda Türk Yıldızları ve Solo Türk ekiplerinin yaptıkları hava gösterileri büyük beğeni topladı. Gündoğdu Meydanı ve Kordon'a akın eden İzmirliler, yaşadıkları anları ölümsüzleştirmek için fotoğraflar ve videolar çekti.