İzmir Doğal Yaşam Parkı Yenileme Çalışmaları Nedeniyle Kapalı Olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir Doğal Yaşam Parkı, 1-31 Aralık tarihleri arasında ziyarete kapalı olacak. Park, yenileme çalışmalarının ardından yeni yılda tekrar ziyarete açılacak.

İzmir Doğal Yaşam Parkı, altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 1-31 Aralık arasında kapalı olacak. Yenileme çalışmalarının ardından park yeniden ziyarete açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Doğal Yaşam Parkı tadilata giriyor. 132 türde bin 800'e yakın yaban hayvanına ev sahipliği yapan ve 15 yıldır milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Doğal Yaşam Parkı 1 -31 Aralık 2023 tarihleri arasında ziyarete kapanacak. Altyapı yenileme çalışmaları kapsamında göletler, kanalizasyon, drenaj sistemi yenilenecek, güvenlik kameraları için fiber hatta iyileştirme yapılacak. Park, yapılacak düzenlemelerin ardından yeni yılda ziyarete açılacak.